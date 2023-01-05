Sağlık emekçilerinden eylem: 'Sadaka niyetine verdiğiniz zammı kabul etmiyoruz'

Sağlık emekçileri memur maaşlarına yapılan yüzde 30 artışı protesto etti.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yaptığı basın açıklamasında “Bir yılda kuru soğanın bile yüzde 315 kıymetlendiği ülkemizde, görünen o ki iktidarın sağlık çalışanlarının emeğine verdiği değer soğan kadar bile etmemektedir. Asgari ücrete eşitlenmiş maaşlarla, yoğun çalışma koşullarında insanüstü gayretle sağlık hizmeti sunan sağlık emekçileri, derin yoksulluğa mahkûm edilmiştir. Bu oran, sağlık çalışanlarının emeğine yönelik büyük bir saygısızlık, aşağılama, hor görme ve yok saymaktır” diye konuştu.

Uğur, "Sadaka niyetine verdiğiniz zammı kabul etmiyoruz. Beceriksizliğinizin, sorumsuzluğunuzun ve liyakatsizliğinizin bedelini bu kez biz ödeyemeyeceğiz. İhalelerin zengin ettiği 3-5 müteahhidi sırtımızdaki vergi küfesinde taşımayacağız. Sağlık çalışanları; emeğini, çocuklarının geleceğini siyasi partilerin arka bahçesi haline gelmiş sözde sendikaların insafına bırakmayacaktır" dedi.

İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde de emekçiler eylem yaptı. Genel Sağlık İş ve SES'li emekçilerin ortak eyleminde "Memleketi asgari ücret cennetine çevirdiler. İş bulan insanlar ek mesailerle geçimini sağlayabiliyor. Her şeye yüzde 100'ün üzerinde zam gelmişken TÜİK emekçilerin alınterini çalıyor. Bunu tersine çevireceğiz" denildi.