Sağlık emekçileri Ankara'da 'Beyaz Miting'de buluştu

Sağlık emekçileri bugün hakları için Ankara Anıttepe'de düzenlenen "Beyaz Miting"de bir araya geldi.

Mitinge, TTB, Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIM ORKAM-SEN), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), TTB Tıp Öğrenci Kolu, SES Öğrenci Komisyonu üyeleri başta olmak üzere çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı katıldı.

Ankara Tabip Odası: Halkın sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceğiz

Ankara Tabip Odası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, gitmiyoruz. Emeğimize, hekimlik değerlerine ve halkın sağlık halkına sahip çıkmak için Ankara'dayız. Türkiye’nin dört bir yanından geldik, Ankara’yı kendi rengimize, beyaza boyuyoruz. Haklarımızı alana kadar, halkın sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

TTB: Sağlık sistemini değiştirmeye geldik!

Türk Tabipleri Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Sağlık sisteminin toplum yararına değiştirilmesi için... Hekimlerin yaşama, çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi için... Binler Beyaz Miting’de! Toplum sağlığı için, herkesin sağlığı için el ele verdik, sağlık sistemini değiştirmeye geldik!" ifadelerini kullandı.

‘Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin’

Birçok ilden tabip odalarının, sendika şubelerinin ve kitle örgütlerinin katıldığı miting öncesinde yapılan çağrıda, “Tüm halkımızı, canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçilerinin özlük haklarının alınması ve tüm demokratik taleplerin karşılanması ‘Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin’ beyaz mitingde yan yana olmaya, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz” denilmişti.

“Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz”, “Direne direne kazanacağız” sloganları eşliğinde miting alanına giriş yapan sağlık çalışanları, ellerinde ‘Herkes için sağlık hemen şimdi’, ‘Hastaneler halkındır, satılamaz’, ‘Malpraktisin nedeni hekim değil, sağlık sistemidir’, ‘Sağlıkta şiddet sona ersin’, ‘5 dakikada hekimlik yapılmaz, 5 dakikada sağlık olmaz’ afişleri taşıdı.

'Emeğimizi değersizleştirenlere karşı mücadelemiz devam edecek'

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, aylardır alanlarda “Emek Bizim, Söz Bizim” diye haykırdıklarını ifade ederek, “Emeğimizi değersizleştirenlere karşı, bizi küçücük poliklinik odalarına sıkıştırıp birbirimizden ayıranlara, performansa mecbur edip yoksullaştıranlara, sağlıkta dönüşümün tahrip ettiği sağlığımızın günah keçisi yapanlara, bitmeyen günlere hapsedip tüketerek kamyon altına sürenlere inat değerimizin farkındayız” dedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı konuşmasının devamında, "Biz hekimler, yaşamı korumak için mücadele etmenin değerini, bu mücadelenin de tüm mücadeleler gibi ancak umudu diri tutarak kazanılabilecegini biliriz." dedi

‘Yeter! Fahrettin bizi kahrettin’

Beyaz Miting’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında afişler taşındı. Sağlık çalışanlarının taşıdığı afişlerde, ‘Yeter! Fahrettin bizi kahrettin’, ‘Fahrettin randevu bulamıyoruz. Randevusuz bakar mısın?’ ifadeleri yer aldı.

Konuşmaların sona ermesinin ardında, sahneye Kardeş Türküler çıktı. Kardeş Türküler konseriyle miting sona erdi.