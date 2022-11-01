Sağlık çalışanlarının yurtdışı belge başvurularında rekor artış

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ekim ayında ‘İyi Hal Belgesi’ için başvuru yapan hekim sayısı 1 yılda neredeyse 2 kat arttığını belirtti. 2022’nin ilk 10 ayında, 'İyi Hal Belgesi' başvurusu yapan hekim sayısının 2 bin 153’e ulaştığını açıklanırken 2021 yılında bu sayının bin 405 olduğu bildirildi.

TTB tarafından yapılan açıklamada, “TTB, hekimlik değerleri ve toplumun sağlık hakkı için, hekim göçünü oluşturan nedenlere karşı mücadelesine kararlılık ile devam edecektir” denildi.

2022 yılında belge alanların bin 106’sı uzman hekim, bin 47’si ise pratisyen hekim.