Sağlık Bakanlığı, 1 Temmuz itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağının kaldırılacağını duyurdu.
Sağlık çalışanlarının istifa yasağı kalkıyor
Sağlık emekçilerinin istifa yasağının kaldırılacağı öğrenildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
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Arşiv - Ogün Eratalay
Sağlık çalışanlarının istifa yasağı kalkıyor
Sağlık emekçilerinin istifa yasağının kaldırılacağı öğrenildi.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı, 1 Temmuz itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağının kaldırılacağını duyurdu.