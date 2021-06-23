Sağlık çalışanlarının istifa yasağı kalkıyor

Sağlık emekçilerinin istifa yasağının kaldırılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, 1 Temmuz itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağının kaldırılacağını duyurdu.

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