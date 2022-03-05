'Sağlık Bakanlığı'nın raporu krizi itiraf ediyor'

Sağlık Bakanlığı’nın 2021 yılı faaliyet raporundaki bütçe kalemleri açıklandı.

Bütçe kalemlerini değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Harcamalar, Sağlık Bakanlığı’nın toplum sağlığına bakışını ortaya koyuyor” dedi.

'Tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç alımı için ayrılan kaynak kullanılmamış'

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, raporda, sağlık hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç alımı için ayrılan 58 milyon 119 bin TL kaynağın yalnızca 9 milyon 504 bin TL’sinin kullanıldığına dikkat çeken Emir, “Yani yüzde 16,4’ü kullanılmış. Hastanelerde tıbbi malzeme ve cihaz krizinin yaşandığını söylüyorduk. Rapor, bu krizi itiraf ediyor. Bu rakamlar, zar zor ameliyat randevusu alabilmiş, aylarca beklemiş vatandaşın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerin karşılanmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

'Bakanlığın rant aktarma kaygısını ortaya koyuyor'

“Özel hastane sahibi bakanın bu yaklaşımı, hastaneleri kasten çökertmektir” diyen Emir, şöyle konuştu:

“Sağlık Bakanlığı, bilerek ve isteyerek kendi hastanelerini gözden çıkartıyor. Diğer yandan 5’li çetenin işlettiği şehir hastanelerine 13 milyar 583 milyon TL’lik bütçe ayrılmış ve bu bütçenin yüzde 98,8’i kullanılmış. Yani şehir hastanelerinin kiraları müteahhite tıkır tıkır ödeniyor. Tıbbi malzeme ihtiyacı karşılanmazken, şehir hastanelerinin yandaş müteahhitlerine ödenecek kiralar için ayrılmış bütçenin sonuna kadar kullanılmış olması bakanlığın rant aktarma kaygısını ortaya koyuyor.”

'Ödenek harcanmadı'

Toplum sağlığı hizmetleri için ayrılan ve harcanan bütçe kalemlerini de değerlendiren Emir, şunları kaydetti:

“Sigara bırakma hizmetleri için 22 milyon 567 bin TL ayrılmış, bunun da yalnızca 2 milyon 456 bin TL’si, yüzde 10,9’u harcanmış. Kanserle mücadele faaliyetleri için de 31 milyon 125 bin TL bütçe ayrılmış ve yalnızca 2 milyon 846 bin TL’si, yüzde 9,1’i kullanılmış. Yine toplum sağlığını ilgilendiren bir başka konuda, ruh sağlığı hizmetleri için 37 milyon 831 bin TL ayrılmış ve yalnızca 6 milyon 837 bin TL’si yani yüzde 18,1’i harcanmış. Bu kalemler de bakanlığın toplum sağlığı hizmetlerine yaklaşımını gösteriyor.”