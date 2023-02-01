Sağlık Bakanlığı’ndan 'Strep-A' uyarısı: 24 saat kritik

Sağlık Bakanlığı, Strep-A bakterisinin neden olduğu enfeksiyona ilişkin, hasta kişilerin antibiyotik tedavisinin 24'üncü saati tamamlanana kadar işe, okula veya kreşe gitmemesi gerektiği, bulaştırıcılığın tedavinin 24 saatinden sonra sona erdiği bildirildi.

Yapılan bilgilendirmeye göre, Strep-A, hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmakla veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra elleri yıkamadan ağız, burun veya göz temasıyla bulaşabiliyor.

Ayrıca, derideki enfekte yaralara doğrudan temasla da hastalığın bulaşma ihtimali bulunuyor. Hasta olan kişilerde antibiyotik tedavisinin 24 saatinden sonra bulaştırıcılık sona eriyor.

Hastalığın ana belirtileri arasında ani başlayan ateş, ani başlayan boğaz ağrısı, boyun lenf bezlerinde büyüme ve ağrı, baş ağrısı, halsizlik bulunuyor. Bazı vakalarda mide bulantısı, karın ağrısı, kusma, vücutta yaygın döküntü, kızarıklık da görülebiliyor.

Burun akıntısı, öksürük, soğuk algınlığı bulguları olan kişilerde A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonunun olma olasılığının çok daha düşük olduğu belirtiliyor.