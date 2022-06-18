Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans helikopter açıklaması

Sağlık Bakanlığı 12 helikopter ve 8 uçak ambulansın 2021’den bu yana hizmet vermeye devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde helikopter ambulansların mali koşullar sebebiyle sayılarının düşürüldüğüne dair bilgi ve yorumlara yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Anılan tarihten beri helikopter ambulanslarımız ile 39 bin 24 hasta ve 230 organ, uçak ambulanslarımızla ise 14 bin 624 yurt içi, 1165 yurtdışı hasta ve 818 organ taşınmıştır" denildi.

2021 yılı Ekim ayından bu yana 12 helikopter ve 8 uçak ambulansın hizmet verdiği ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

"Sürekli iyileşme çalışmaları ise devam etmekte ve yeni planlamalara dayalı olarak hazırlıklarımız devam etmektedir. Uygulamanın ekonomik tedbirle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Birinci önceliğimiz, vatandaşımızın her koşulda sağlık hizmetine erişimini temin etmektir."

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hava ambulanslarının Sivas, Çanakkale, Malatya, Bursa ve Afyon’da hizmet vermeyeceğini, personelin de ücretsiz izne ayrıldığını söylemişti.