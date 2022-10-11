Sağlık Bakanlığı’na ‘Türkovac’ sorusu: Aşı kaç kişi tarafından kullanıldı?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Sağlık Bakanlığı’na Türkovac aşısına ilişkin sorular yöneltti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 22 Aralık 2021'de ‘acil kullanım onayı alındı’ duyurusu yapılan ve kamuoyunda aylarca konuşulan Türkovac aşısının Dünya Sağlık Örgütü’nce hangi tarihte onay aldığını soran Özdağ, onay tarihi sonrasında söz konusu aşının Türkiye’de kaç kişi tarafından kullanıldığını sordu.

‘Türkovac aşısı kaç ülkeye satıldı?'

Özdağ’ın Sağlık Bakanlığı’na yönelttiği ve cevap talebinde bulunduğu sorular şu şekilde:

1- Türkovac aşısı Dünya Sağlık Örgütü tarafından hangi tarihte onay almıştır?

2- Onay aldıktan sonra Türkovac, Türkiye’de şu ana kadar kaç vatandaşımız tarafından kullanılmıştır?

3- Bugüne kadar Türkovac aşısının tüm dünyaya gönderileceği/satılacağı duyuruldu, bu bağlamda aşı, hangi ülkelere kaçar adet gönderildi/satıldı ve ne kadar gelir elde edildi?

4- Türkovac aşısının Afrika ülkeleri başta olmak üzere geri kalmış ülkelere hibe olarak gönderileceği söyleniyordu bahse konu ülkelerden kaç tanesine kaçar tane aşı gönderildi? Bu ülkelerde bu aşı kullanıldı mı? Büyük bir şaşa ile takdim edilen Türkovac aşısının başarı yüzdesini öğrenmek istiyoruz.