'Sağlık Bakanlığı yeni kamu hastanesi inşaatlarına bütçe yettiremiyor'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın hastane inşaatlarına yönelik ihalelerini gündeme taşıdı.

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne yapılması planlanan 300 yataklı ek bina ikmal inşaatının, Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi’nin ikmal inşaatının ve Haymana Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünün tadilatının maddi gerekçelerle ertelendiğine dikkati çeken Emir, “Bu işler için çıkılan ihalelerin maliyet hesabı yapılırken enflasyon dikkate alınmıyor mu? Bakanlık, kriz yokmuş gibi mi davranıyor?” diye sordu.

Emir’in açıkladığı verilere göre, 21 Aralık’ta yapılması planlanan Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi 300 Yataklı Ek Bina İkmal İnşaatı ihalesi, 19 Ekim’de iptal edildi. İptalin gerekçesi, “Yaklaşık maliyetin ilan tarihinde güncel olmaması” oldu.

Emir "Şehir hastaneleri üzerinden yandaşa milyarlarca TL aktaran bakanlık, yeni kamu hastanesi inşaatlarına bütçe yettiremiyor. Sağlık Bakanlığı’nın kamu hastanelerine yönelik ihaleleri, maliyet hesabının tutmaması nedeniyle yapılamadı" dedi.

'Ekonomideki belirsizlik, sağlık sektörünü doğrudan etkiledi'

Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İşi ihalesi ise “Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması” nedenleriyle iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi. Haymana Devlet Hastanesi Acil Servis Tadilatı ihalesinin iptal gerekçesinin de yine, “Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması” olduğu belirtildi. Ekonomik kriz nedeniyle inşaat maliyetlerinin her gün değiştiğini belirten CHP’li Emir, müteahhitlerin önlerini göremez hale geldiğini kaydetti.

Çok sayıda inşaat şirketinin kamu ihalelerine girmekten imtina ettiğini belirten Emir, “Ekonomideki belirsizlik, çok sayıda sektörü olduğu gibi sağlık sektörünü de doğrudan etkiledi. Sağlık Bakanlığı’nın kamu hastanelerine yönelik ihaleleri, maliyet hesabının tutmaması nedeniyle yapılamadı” diye konuştu.

Şehir hastanelerine aktarılan milyarlarca lirayı anımsatan Emir, “Otel konforunda’ denilerek adeta pazarlanan şehir hastanelerine büyük kaynak aktaran bakanlık, devlet hastanelerinin inşaatlarını tamamlayamıyor. Bakanlığın ihaleler kapsamında ayırdığı ödenek ve çıkardığı maliyet hesabı, müteahhitlerin tekliflerinin çok altında kalıyor. Bakanlığın ilgili birimleri maliyet hesabı çıkartırken giderek artan inşaat maliyetlerini dikkate almıyor mu? AK Parti iktidarında bir gelenek haline gelen, ‘Mış gibi yapmak’ devlet hastanelerinin ihalelerinde de mi kendisini gösteriyor? Buradan bir kez daha uyaralım, kamu kaynaklarını iktidara akın bir avuç kesime değil, yurttaşın ihtiyacı için kullanın” ifadelerini kullandı.