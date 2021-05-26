Sağlık Bakanlığı uygulanan toplam Covid-19 aşı miktarını açıkladı.
Buna göre uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı uygulanan aşı miktarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı uygulanan toplam Covid-19 aşı miktarını açıkladı.
Buna göre uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı.