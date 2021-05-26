Sağlık Bakanlığı uygulanan aşı miktarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı uygulanan toplam Covid-19 aşı miktarını açıkladı.

Buna göre uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı.

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