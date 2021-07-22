Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayılarının yer aldığı, 10-16 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan tabloyu yayınladı.

Bakanlığın açıkladığı tabloya bakılırsa 10-16 Temmuz günlerinde 1 milyon 608 bin 670 test yapıldı. Vaka sayısı 43 bin 609, hasta sayısı ise 3 bin 748 olarak kaydedildi. Bu tarihlerde 295 kişi Covid-19'dan yaşamını yitirirken, 36 bin 377 kişi sağlığına kavuştu.

Bir önceki hafta için bakanlığın açıkladığı sayılara bakılırsa toplamda 1 milyon 562 bin 70 test yapılmış vaka sayısı 34 bin 933, hasta sayısı ise 3 bin 308 olmuştu. Aynı hafta Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 326 olarak açıklanmıştı.

Bakınlık açıklamalarına bakılırsa bazı veriler karşılaştırmalı olarak şöyle:

"-Hastalarda zatürre oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 4,75 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 4,7 oldu.

-Yatak doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 50,4 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 48,9 oldu.

-Erişkin yoğun bakım doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 63 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 62,1 oldu.

-Ventilatör doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 27,7 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 26,3 oldu.

-Ortalama ağır hasta sayısı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde 543 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 552 oldu."