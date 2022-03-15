Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Adaylar tercihlerini 15-22 Mart tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesinden yapacak. İlanda yer alan sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine ilişkin internet sitesinden bilgi alınabilecek.



Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımına ilişkin ilan da Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda, başvuruların Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) adresinden yapılabileceği ve 15-21 Mart tarihlerinde bu adres üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türleri ve mesleklerde alımlar il düzeyinde karşılanacak ve başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. İlanda işçi alımına ilişkin kadroların meslek ve kadro sayısı ise şu şekilde sıralandı:

“Temizlik görevlisi 4032, güvenlik görevlisi (silahsız) 1452, klinik destek elemanı (hastane) 1844, şoför 465, elektrikçi 642, boyacı 245, marangoz 106, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 537, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı 435, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı 242, toplam 10 bin.”