Sağlık Bakanı'ndan Bolu açıklaması: 14'ü yoğun bakımda 43 hastanın tedavisi sürüyor

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde aralarında çocukların da olduğu onlarca kişi kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurmuştu. İçme suyundan zehirlendikleri düşünülen yurttaşlar tedavi altına alınırken, bazı hastalar yoğun bakıma alınmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'daki son durumla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Koca'nın açıklaması şöyle:

"Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştı. 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı."