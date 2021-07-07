Sağlık Bakanı: Yeni varyantların sizleri umutsuzluğa sürüklemesine izin vermeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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"Bazı şehirlerimizi toplumsal bağışıklığı oluşturmak üzere. Aşılama istediğimiz seviyeye ulaşmamış iller için yeni hizmetlerimiz olacak.Ülke genelinde kapsamlı bir program uyguluyoruz. Bu programı daha dinamik hale getireceğiz.
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Her gün salgın ile ilgili yeni haberler duymaya devam ediyorsunuz. Bu durum çok da uzun sürmeyecek. Yeni varyantlardan haberler gelmeye devam edecek. Bu konunun sizleri umutsuzluğa sürüklemesine izin vermeyin.
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Bugün gündem artık salgın değil, en yüksek aşılanma oranıdır.Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız için aşı olma süresinin üç ay olduğunu geçen hafta belirtmiştim. Hastalığı geçirmiş ve üzerinden üç aydan uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler. Hastalığı zaten geçirmiş olan kişiler de hatırlatma aşısının yeterli olacağı bilim kurulumuzca değerlendirilmiştir.
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Üçüncü doz aşı ile inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız üçüncü doz aşılarını istedikleri aşı ile olabilirler.
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Gündeme gelen bir konu ise aşı sertifikasıdır. Bakanlığımız tüm ülkeler ile görüşerek karşışlıklı sertifika anlaşması imzalamaktadır. Anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikalarımız karşılıklı olarak tanınıyor. Bunlar aşı türlerinden bağımsız olarak tanınmaktadır. Benzer şekilde hastalığı geçirmiş oaln ve tek doz aşı oaln vatandaşlarımızda aşı sertifikalarını e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarından oluşturabilirler.
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Gelişmiş ülkelerin birçoğunda aşı yazılı kağıtlarda tutulmaktayken, ülkemizde uygulama anında tüm dijital platformlarda aşılar kayıt altında tutuluyor. Anlaşma yaptığımız ülkelerin bu entegrasyonu sağlamalarını bekliyoruz. Bu konuda lider ülkelerden biri olduğumuzu bilmenizi istiyorum."