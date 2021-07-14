Sağlık Bakanı: Son bir haftada vaka sayılarında yükselme eğilimi var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplansı sonrası açıklama yaptı.
Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- "Son bir haftada vaka sayılarında yükselme eğilimi var. Aşılama oranı düşük olan illerde vaka sayısı bir kaç kat artıyor.
- Koronavirüs mutasyona uğruyor ve hasta etme kabiliyetini artırabiliyor.
- Birinci doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar ikinci doz aşılarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise ikinci doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler.
- Tedbirlere uyarsak varyantlardan korunabiliriz.
- Bayramda bir araya gelirken tedbirlerden taviz vermemeliyiz."