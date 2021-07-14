Sağlık Bakanı: Son bir haftada vaka sayılarında yükselme eğilimi var

Sağlık Bakanı Koca, 'Son bir haftada vaka sayılarında yükselme eğilimi var. Koronavirüs mutasyona uğruyor ve hasta etme kabiliyetini artırabiliyor' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplansı sonrası açıklama yaptı.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • "Son bir haftada vaka sayılarında yükselme eğilimi var. Aşılama oranı düşük olan illerde vaka sayısı bir kaç kat artıyor.
  • Koronavirüs mutasyona uğruyor ve hasta etme kabiliyetini artırabiliyor.
  • Birinci doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar ikinci doz aşılarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise ikinci doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler.
  • Tedbirlere uyarsak varyantlardan korunabiliriz.
  • Bayramda bir araya gelirken tedbirlerden taviz vermemeliyiz."

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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı