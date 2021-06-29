Sağlık Bakanı: Müzik yasağı kalkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı öncesi açıklamalar yaptı.

Koca, "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak" dedi.

Ntv'nin haberine göre, şehir hastanelerine ilişkin iddialar için de Bakan Koca, "Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da, arsalar da devletindir" diye konuştu.

Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz.

Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıktı, görülen il sayısı da 16 ilden 26 ile çıktı. 134 vaka İstanbul'da."

Koca, gece 24.00'ten sonraki müzik yasağı getiren düzenlemeye ilişkin de ''Biz bütün kısıtlamaların kalkmasından yanayız, bu da kalkacak'' dedi.