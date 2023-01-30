Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç açıklaması: 'Kısa zaman zarfında piyasaya verilecek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, piyasada bulunmayan ilaçlara ilişkin açıklamada bulundu. Koca konuya ilişkin, "Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek" dedi.

Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek.

Çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan, temininde sıkıntı yaşanılan şurup formlu antibiyotiklerden 2022 Aralık ayında piyasaya 1,8 milyon kutu, bugün itibariyle Ocak 2023’te ise piyasaya 3,1 milyon kutu arz edildi. Şubat ayında üretim miktarını daha da artırmaya çalışıyoruz."