Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Vaka yoğunluğu en çok artış gösteren iller Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan oldu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan illere ilişkin tabloyu paylaştı.

Koca, açıklamasında, "11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan" ifadelerini kullandı.

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