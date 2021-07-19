Sağlık Bakanı Koca: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek, "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor" açıklamasını yaptı.

Koca, "Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler" ifadesini kullandı.

Koca'nın paylaşımı şu şekilde "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler."