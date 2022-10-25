Sağlık Bakanı Koca, Binali Yıldırım'ın sağlık durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrası Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alınan AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."