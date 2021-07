Sağlık Bakanı Koca: Bayramda ekstra tedbir olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta ve delta plus varyantları ile Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, dün gece itibariyle birinci doz aşı sayısı 36 milyon 609 bin 393, ikinci doz aşı 16 milyon 59 bin 721 oldu. Böylece doz miktarı, 54 milyon 615 bin 260'a yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta ve delta plus (artı) varyantıyla ilgili "Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul, Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu." bilgisini verdi.

Koca, Türkiye'ye toplam 35,5 milyon doz BioNTech aşısı geldiğini, perşembe günü 1,5 milyon doz daha geleceğini ifade etti.

Ellerinde 8 milyon doza yakın aşı bulunduğunu ve aşı sorunlarının olmadığını söyleyen Koca, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile konuştuklarını, Şahin'in bayramdan sonra Türkiye'ye geleceğini kaydetti.

Koca, bir soru üzerine bu ay sözleşme gereği 26 milyon doz aşı daha geleceğini belirterek, "Şu ana kadar gelen doz bize yetiyor, elimizdeki doz da yeterli. Ayrıca Sinovac'la ilgili de şu ana kadar gelen 34 milyondu, dün 1,5 milyon daha geldi, çarşamba günü 1,5 milyon daha gelmiş olacak 37 milyon olacak. Gelmeye devam ediyor, elimizde Sinovac da var." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, bayramın, hareketliliğin yoğunlaşacağı önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayımladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak, bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz. Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok."