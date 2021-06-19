Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni aşı grubuyla ilgili açıklama yaptı.
Koca, "Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler" diye yazdı.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Koca aşılamada yeni yaş grubunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni aşı grubuyla ilgili açıklama yaptı.
Koca, "Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler" diye yazdı.