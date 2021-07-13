Sağlık Bakanı Koca: Aşı oranı düşük yerlerde vakalar artıyor

CNN TÜRK muhabiri Gülşen Coşkun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına ilişkin detayları aktardı...



"Son dönemde düşmesi gereken vakanın düşmediğini görüyoruz" diyen Koca yüzde 20’lere yakın bir artış görüldüğünü söyledi. Aşılamanın düşük olduğu yerlerde artışların kendini gösterdiğini ifade eden koca "Doğu ve Güneydoğu’da artış olduğunu görüyoruz" dedi.



"Kapanma olacak mı?" sorusuna Koca buna ilişkin bir önerme yapmadıklarını ifade etti.

Koca Delta varyantı sayılarının arttığını belirterek 36 kentte 750 kişide görüldüğünü söyledi.

Bakan Koca, 'Koronavirüs aşısı zorunlu olacak mı?' sorusuna 'Şu anda gündemimizde yok' yanıtını verdi.