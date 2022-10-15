Bartın'da maden ocağında patlamaya ilişkin Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulunuyor.
Koca'ya göre tedavisi süren 6 hastadan 5'i solunum cihazına bağlı durumda. Bakan, yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtti.
Sağlık Bakanı Koca: 6 hastadan 5'i solunum cihazına bağlı, durumları ağır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden ocağındaki patlama sonrası Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edilen yaralılar hakkında açıklamalarda bulunuyor.
Haber Merkezi
Bartın'da maden ocağında patlamaya ilişkin Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulunuyor.
Koca'ya göre tedavisi süren 6 hastadan 5'i solunum cihazına bağlı durumda. Bakan, yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtti.