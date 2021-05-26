Sağlık Bakanı: Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Bakan Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

"Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak. Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık. 50 milyon doz Sputnik anlaşması için imza atmış bulunuyoruz. Bu anlaşmaya verdikleri destek sebebiyle Rus makamlarına teşekkür ederim. Çok yakında önemli bir miktar daha aşı ülkemize ulaşmış olacak. Buradan Çin makamlarına gösterdikleri destek ve anlayış için teşekkür ediyorum.

Haziran ayında 30 milyon doz teslim edilecek olan aşıların ilk bölümü bugün ülkemize ulaştı. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doza yakın aşı daha ülkemize ulaşacak.

'Aşılama programımız hızlanacak'

Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri insan deneylerinin son safhası olan Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızın liderliğinde yürütülen çalışmalar başarıyla sonuca yaklaşmıştır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim.

1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak.

Mevcut gelişmeler ve normalleşme ile ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkilerinden ülkemizin kurtulacağı açıkça görünür hale gelmiştir."