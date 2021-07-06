Sağlık Bakanı: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nda iptal edilen sorular var

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nda, sağlık çalışanlarına sorulan 80 sorunun iptal edildiği ve 35 sorunun da yanıt şıkkının değiştirildiği iddia edilmişti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; “Sınavda 29 branştan 80 soru iptal edilip 9 branştan 35 sorunun doğru cevabının değiştirildiği iddiası doğru mudur” sorusunu yöneltmişti.

ANKA'da yer aşan habere göre, Koca, sınavda bazı soruların iptal edildiği, bazılarının ise yanıt şıkkının değiştirildiği iddiası ile ilgili CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun sorusuna yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Koca, önergeye şu yanıtı verdi:

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı, Anadolu Üniversitesi’nce yapılmış olup ilgili üniversite tarafından iptal edilen veya cevap şıkkı değiştirilen sorular bulunmaktadır. Sınav sonuç değerlendirmesi, ilgili üniversite tarafından soru iptali ve doğru cevap seçeneği değişikliğinden sonra yapılmıştır.”

Sınav sonuç değerlendirmesinin mevzuat çerçevesinde yapıldığını belirten Koca, sınavın iptal edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Fahrettin Koca, 4 Ekim 2020’de yapılan sınava Covid-19 tanısı veya temaslısı olan 139 sağlık personelinin katılamadığını; bunlar için telafi sınavı yapacaklarını belirtti.