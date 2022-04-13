Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerdeki son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin hastanelerdeki son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda 'Yatan Covid hasta sayısı 'Sıfır' olan hastane sayımız 519' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında koronavirüse ilişkin hastanelerdeki son duruma ait rakamları paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın."