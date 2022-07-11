Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: En iyi cevap dikkate bile almamaktır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. "Eski şiddet videolarının belirle bir amaçla yeniden paylaşılmaya başladığını" söyleyen bakan Koca, şu ifadeleri kullandı;

"Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?

Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim: Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar.

Aylar önceki üzücü şiddet olayları yeni yaşanmış gibi servis ediliyor. Hastaları mağdur gösterme amaçlı eski videolar tekrar yayınlanıyor. Hekimlerin halkına bağlılığını sorgulayan ifadelere rastlanıyor. Bu kasıtlı davranışlara vereceğiniz en iyi cevap, dikkate bile almamaktır."