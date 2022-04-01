Sağlık Bakanı duyurdu: Hastanelerde yoğunluğu azaltmak için yeni karar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında sağlık raporları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gerekli yazışmaların yapıldığını belirten Bakan Koca, tüm sağlık raporlarının süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir. Gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır.

Buna göre;

1) Geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş kişilerin raporlarının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi,

2) Her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanması,

3) Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesi,

4) İstirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekliyle yürütülmesi uygun görülmüştür."