Sağlık Bakanı aşılama oranının en yüksek olduğu 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranlarının en yüksek olduğu 10 ili paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı tabloda Edirne, Türkiye'de aşılama oranının en yüksek olduğu il oldu. Edirne'yi, Amasya ve Eskişehir takip etti.

Bakan Koca'nın paylaşımına göre Türkiye'deki aşılama oranı en yüksek iller şunlar:

Edirne - yüzde 68,86

Amasya - yüzde 64,66

Eskişehir - yüzde 67,54

Çanakkale - yüzde 67,31

Kırklareli - yüzde 66,74

Balıkesir - yüzde 65,16

Muğla - yüzde 64,49

Burdur - yüzde 64,38

Bilecik - yüzde 64,23

Sinop - yüzde 64,03

Bakan Koca paylaşımının devamında "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" diye yazdı.