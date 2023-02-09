'Safsatayı bırakın, şarlatanları takip etmeyin' dedi, gözyaşlarını tutamadı

Fox TV'de Çalar Saat programına konuk olan İTÜ Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, depremi yorumladığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

"Safsatayı bırakın, şarlatanları takip etmeyin" diyen Yaltırak, "Bu bize doğanın son uyarısı" ifadesini kullandı.

İstanbul, Bursa, İzmir gibi illerdeki kentsel yapıya ve deprem riskine işaret eden Yaltırak, "Bu kentler büyümesin. Niye büyüyorlar. Herkesin işini buraya yığarsanız gelirler. Yapamıyorsunuz, şehri yenileyemiyorsunuz. İnsanların da parası yok. Rantsal dönüşüm yapıyorsunuz" dedi.