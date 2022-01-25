Şafak Sezer isyan etti: Allah rızası için sesimizi duyun

Kar nedeniyle yolda kalan oyuncu Şafak Sezer sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Sezer, 'Allah rızası için sesimizi duyun' dedi. 

Haber Merkezi

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolda kalan oyuncu Şafak Sezer sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. 

İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak duyuran Sezer, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi. 

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