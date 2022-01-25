Şafak Sezer isyan etti: Allah rızası için sesimizi duyun

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolda kalan oyuncu Şafak Sezer sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak duyuran Sezer, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.