Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ifadeler ortaya çıktı

İstanbul Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili sanık ve tanık ifadeleri ortaya çıktı.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, olay anına ilişkin görüntülerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu vurulduktan sonra dışarı çıkarmaya çalışan, tetiği çeken şüpheli Kadir Yasak’ın ağabeyi Ali Yasak olay anını ve sonrasını anlattı. Olay günü kardeşi Kadir Yasak’la görüşmek için Yeşilköy’e gittiğini söyleyen Ali Yasak, olayın yaşandığı yere girdiğinde kardeşi Kadir Yasak ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun bir masada oturduklarını ve tartıştıklarını söyledi. Ali Yasak, "Sakince konuşmalarını söyledim. Şafak sesini yükselterek Kadir’e küfür etmeye başladı. Aralarına girdim. Ben Şafak’ı tutmaya çalıştığım esnada silah patladı. Döndüğümde Kadir’in elinde silah gördüm. Kadir ilk anda bir el ateş etti. Daha sonra Şafak yerdeyken başka bir şahsa da ateş ettiğini gördüm" dedi.

Yasak, “Şafak’ı dışarı çekip ambulans çağırmak istedim. Taşıyamadığım için sürükleyerek çıkarmaya çalıştım. Buradaki amacım, ilk olarak Kadir ile Şafak’ı birbirinden uzaklaştırmak, dışarıya çıkardıktan sonra vale kulübesine haber verip, Şafak için 20-30 metre ileride bulunan taksi durağından araç çağırmalarını isteyecektim. Daha sonra Kadir, Şafak’ı dışarıya çıkaracağım kapının oraya gelerek rasgele 2 el daha ateş etti. Bu mermilerden biri bana da gelebilirdi. İnsanlar ambulansı aramaya başlayınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu çekmeyi, tam kapının önünde bırakıp Kadir ile birlikte oradan uzaklaştım" dedi.

Yasak, Mahmutyazıcıoğlu’nun öldüğünü duyduktan sonra da silahı kendisinin sakladığını söyledi.

8 tutuklama

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheli için savcılık dosya üzerinden karar vererek, ifade almadan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlikteki sorguları yaklaşık 5 saat süren şüphelilerden Abdulkadir Kara, Ali Yasak, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kadir Yasak, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge hakimlik sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik tutuklama gerekçesi olarak kamera görüntüleri, telefon inceleme tutanakları, baz sinyalleri ve delillerin tam olarak toplanamamış olmasını gösterdi. Diğer şüpheliler, Ahmet Yalçın, Batuhan Aldatmaz, Buğra Hançer, Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.