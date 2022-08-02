Sadr'ın sözcüsünden 'iç savaş' sorusuna yanıt

Irak'ta Şii dini lider Mukteda es-Sadr’ın Bağdat Ofisi Başkanı İbrahim Cabri, Bağdat’taki gösterilerin amacının “2003’ten beri Irak'ı yöneten yozlaşmış yöneticileri bertaraf etmek” olduğunu söyledi.

Rudaw TV’de yayınlanan bültene konuk olan Cabri, “Irak Parlamentosunda bu yasama dönemi sona erdi. Durum gösteriler öncesine dönmeyecek” dedi.

Taraflar arasında müzakere yapılacak bir “Koordinasyon Çerçevesi” olmadığını belirten Cabri, “Sayın Mukteda es-Sadr'ın dün attığı tweetten sonra geçmişteki tüm süreçler sona erdi” yorumunu yaptı.

Cabri, Sadr taraftarlarının gösterilerdeki taleplerinin neler olduğuna ilişkin soruya "İlk ve son talep, Irak'ı 2003’ten beri yöneten tüm yozlaşmış yöneticilerin bertaraf edilmesidir" yanıtını verdi.

Cabri, Irak'ta iç savaş çıkabilme ihtimaline dönük endişelere ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Irak halkının gösterileri ve grevleri kesin kes devam edecek. Kötüler bir şey yapmak isterse güvenlik güçleri gerçek göstericileri korumaya hazırdır. Bağdat'ta ve diğer tüm vilayetlerde güvenlik güçlerimiz var ve Irak halının yanında yer alıyorlar. Allah'ın izniyle bunu yapanların hesabına yazılacak."