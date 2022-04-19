Sadr: Türkiye’nin saldırılarına sessiz kalmayacağız

Irak'ta Sadr Hareketinin lideri Mukteda Es Sadr, Türkiye’nin Kürdistan Demokrat Partisi’yle birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Zap, Metîna ve Avaşîn’e yönelik başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Sadr, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bölgeye yönelik saldırılarının Irak’ın egemenlik haklarının ihlali olduğunu belirterek, saldırıları kınadı.

Sadr, saldırılara sessiz kalmayacaklarını belirterek, Türkiye’yi diyaloga davet etti. Sadr, "sorunların diyalog ve demokratik yöntemlerle çözümüne katkı sunmaya hazır olduklarını" ifade etti.