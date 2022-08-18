Sadık Albayrak: Erdoğan'a bıraktım diyorum, ayrılınca yeniden içiyorum

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a 'sigara' açıklamasında bulundu.

"Sadık Albayrak'a, 'Sağlığına yazık... Sigarayı bırak artık' diyen diğer lider... Dünürü... Cumhurbaşkanı Erdoğan" diyen Donat, Albayrak'ın konuya ilişkin sözlerini şöyle aktardı: "Sayın Cumhurbaşkanımıza, 'Tamam... Bıraktım' diyorum... Ama yanından ayrılınca içmeye devam ediyorum... Görüşmemiz gerekince, gitmeden önce iki gün sigara içmiyorum... Üzerimden sigara kokusu çıksın, rahatsız etmeyeyim diye."