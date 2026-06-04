Sadettin Saran'a 'yasadışı bahse teşvik' suçlamasıyla hapis cezası

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İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir süredir devam eden yasadışı bahis reklamı davasında karar aşamasına gelindi.

Saran Grubu bünyesinde yayın yapan S SPORT kanalındaki canlı maç yayınlarında, saha kenarındaki dijital panolarda ve sanal reklam uygulamalarında yasadışı bahis sitelerinin tanıtımının yapıldığı iddiasıyla açılan davada mahkeme heyeti hükmünü verdi.

Mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve kanalın sahibi Sadettin Saran ile kardeşi Kenan Saran'ı suçlu bularak cezalandırılmasına hükmetti.

Bu doğrultuda Sadettin Saran ve Kenan Saran, "yasadışı bahis reklamı" yaptıkları gerekçesiyle 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasının yanı sıra 562 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki bilirkişi raporları ve yayın kayıtlarını değerlendirerek bu reklam faaliyetlerinin mevzuata aykırılık teşkil ettiğine kanaat getirmişti.

Sadettin Saran ise suçlamaları kabul etmeyerek durumun tamamen teknik ve uluslararası yayıncılık mevzuatından kaynaklandığını savunmuştu. Mahkemedeki ifadesinde yayınların uluslararası dağıtım ağları üzerinden kendilerine ulaştığını ifade eden Saran, "Bizim yerel yayıncı olarak bu canlı yayınlardaki sanal reklam panolarına anlık olarak müdahale etme, bunları kapatma veya değiştirme yetkimiz hukuken ve teknik olarak bulunmamaktadır" demişti.