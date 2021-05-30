Sedat Peker’in 8’inci videosund hakkında iddialarda bulunduğu SADAT, Suriye’ye silah taşınması iddiasıyla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı.
Açıklamada, Peker’in iddiaları reddedildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
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Haber Merkezi
SADAT’tan Sedat Peker’in iddialarına yanıt
SADAT, Sedat Peker’in, 'SADAT benim üzerimden El Nusra’ya silah gönderdi' açıklamasına yanıt verdi.
Haber Merkezi
Sedat Peker’in 8’inci videosund hakkında iddialarda bulunduğu SADAT, Suriye’ye silah taşınması iddiasıyla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı.
Açıklamada, Peker’in iddiaları reddedildi.
Açıklamanın tamamı şöyle: