SADAT'dan 'Onur Gencer' açıklaması

HDP'li vekil Hüda Kaya, İzmir'de parti binasına yönelik silahlı saldırı düzenleyen ve bir parti çalışanını katleden Onur Gencer'in Suriye'de SADAT tarafından eğitildiğini öne sürmüştü.

Kaya'nın bu sözleri sonrası SADAT'dan açıklama geldi.

"İzmir HDP İl Binasına gözü dönmüş kiralık bir katil – terörist tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınar, saldırı sonucu vefat eden (çaycı olduğu bilgisi paylaşılan) Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz" denilen açıklamada, "HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya Hanımın böyle üzücü bir olay üzerinden provokasyona başvurarak katili şirketimizle ilişkilendirmeye kalkmasını da şiddette kınarız. SADAT Savunma’ya 10 yılı bulan bir süredir Suriye’de eğitim verdiği iftirası atılmakta ancak 10 yıldır tek bir ispat, tek bir belge sunulmamaktadır" iddiası dile getirildi.