'Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi?' sorusuna Bakan Dönmez'den yanıt

Türkiye'nin sabit yaz saati uygulamasına geçmesi sonrası vatandaşların sabah saatlerinde, karanlık havada, güneş görmeden işe gitmeleri ve çocuklarını bu saatte okula göndermeleri tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verildi.

'Enerji verimliliğine kayda değer katkı sağlandı'

Eleştirileri cevaplayan Dönmez, uygulamanın elektrik verimliliğine kayda değer katkı sağladığını öne sürdü. İTÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkilerinin analiz edildiğini hatırlatan Dönmez şunları söyledi:

"Bu kapsamda; Ülkemizin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında, uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3'de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı ortaya konmuştur"

AB tavsiyesini hatırlattı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Dönmez, saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağının da bilimsel olarak tespit edildiğini iddia etti.

Dönmez, ayrıca; AB Komisyonu tarafından üye ülkelere tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletildiğini belirtti.