Sabit telefona sahip olanların oranı yüzde 9,6'ya geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2020” raporuna göre 2020’de sabit telefona sahip olanların oranı yüzde 9,6’ya düştü.

Türkiye’de 1994 yılında kullanılmaya başlanan mobil (cep) telefonunun sabit telefon üzerindeki büyük etkisi verilere yansıdı. Hesaplamaya göre 2006 yılında sabit telefona sahip olanların oranı yüzde 80,2 iken, 2020’de bu oran yüzde 9,6’ya düştü.

Öte yandan Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun 2020 sonu verilerine göre sabit telefon abone sayısı 12,4 milyon iken, makineler arası iletişim dahil mobil abone sayısı ise 82,1 milyonu aşıyor. Mobilde kişi sayısı ise 75,3 milyon.