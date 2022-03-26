Sabah'ın röportajcısına üniversitede kadro

Eski Marmara Üniversitesi Rektörü olan YÖK Başkanı Erol Özvar'ın 'elemanı' Marmara Üniversitesi'nde adrese teslim ilanla kadro aldı.

Resmi Gazete'de 12 Ekim 2021'de yayınlanan ilana göre Marmara Üniversitesi'nin Radyo, Televizyon ve Sinema bölüm için bir kişilik öğretim elemanı kadrosu ilanı açılmış, şartları karşılayan kişinin ise şimdinin YÖK Başkanı, önceki dönem Marmara Üniversitesi rektörü olan Erol Özvar'ın özel kalemi Muhammed Sami Okumuş olması dikkat çekmişti.

Halktv'den Hazar Dost'un haberine göre, Özvar'ın eski özel kalemi olan Okumuş, Marmara Üniversitesi'nde kadroya girdi.

Marmara Üniversitesi'nde kadroya giren bir diğer isim ise Sabah gazetesinin ünlü isimlerle röportaj yapan yüzü olarak bilinen Tuba Kalçık oldu.

Kalçık, üniversitenin İletişim Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapacak.