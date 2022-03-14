Sabah’ın başyazarından Putin’e telefon açan Erdoğan’a: Abesle iştigal

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Türkiye’nin tutumuna yönelik uyarılarda bulundu.

Mehmet Barlas, Rusya ile ilişkilere dikkat çekerek “Biz Rusya ile bundan sonra da birlikte yaşayacağız. Ticaretimiz, ihracatımız ve çeşitli alanlardaki işbirliğimiz devam edecek. Bunları asla unutmayalım” ifadelerini kullandı.

Rusya Lideri Putin'e, Ukrayna savaşının ardından üst üste telefon açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı isim vermeden işaret eden Mehmet Barlas, “Telefonla ya da başka yolla Putin'e ulaşıp Ukrayna'daki Rus ordusunu durdurma çabaları artık gülünç hale geldi. Şunu anlamak lazım ki Putin, Rus ordusunun 44 milyon nüfuslu çok büyük bir devleti esir alabileceğini dünyaya gösteriyor. Olayın çapı o kadar büyük ki telefonla Putin'e ulaşmak ve Rus ordusunu durdurmaya çalışmak sadece abesle iştigaldir” diye yazdı.

'Dünya NATO'dan ibaret değil'

“Hele Amerikan Başkanı Biden'ın yaptığı gibi televizyonlara çıkıp Putin'e ağzına geleni söylemek yangına körükle gitmiş olmaktan başka işe yaramıyor” diyen Barlas NATO’ya ilişkin ise şu satırları kaleme aldı:

“Amerika'nın NATO'yu Rusya'ya karşı yeniden örgütlemeye çalışması da sonuç vermiyor. Yani Putin'e saygısızlık ve hakaret barış getirmeyecektir.

Bu arada Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin Rusya'ya karşı doldurulmaları barışa değil gerginliğe hizmet edecektir. Anladığımız kadarıyla Putin çok kararlıdır. NATO'cuların ihtiyacı olan şey ise gerçekçiliktir. Dünya sadece NATO ülkelerinden müteşekkil değil. Ayrıca Pakistan'ın da, Hindistan'ın da atom bombaları olduğunu unutmayalım. Veya Çin'in toprakları içinde 100 milyon civarında orta sınıf vatandaş olduğu da bir gerçektir.”