Sabah yazarının hedefinde bakan var: Ortadan kayboldu

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi hedef aldı.

Melih Altınok "Tarım Bakanı bu fırsatı neden kaçırıyor" başlıklı yazısında gıda fiyatlarına dikkat çekerek şunları kaleme aldı:

"Herkesin tek gündemi gıda fiyatlarındaki artış. Tarım ve Ticaret bakanlıkları ortaklaşa bir acil eylem planı hazırlamalılar. Vatandaşın tek gündemi olan bu konuda saptanan sorunları ve çözüm önerilerini tane tane anlatmalılar. Bu zor süreci omuzlarında atlattığımız üreticileri, ülkede ticareti siyasetle harmanlayıp ekonomiyi zehirleyen oligarşi karşısında ezdirmeme kararlılıklarını göstermeliler."

Ortadan kayboldu

İlgililerin ortadan kaybolduğunu belirten Melih Altınok yazısını şöyle sürdürdü:

"Tamam ben de biliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında bu konuyu gündeme getiriyor. Tedbirleri açıklıyor. Ama bu ilgililerin ortadan kaybolmasını gerektirmiyor. Direksiyonda Erdoğan var diye, terör dönemlerinde ya da dış politika gündeminin tavan yaptığı günlerde İçişleri Bakanı Soylu ya da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sessizliğe gömülmüyor değil mi? Aksine, daha çok görünür olmaya, konuşmaya çabalıyorlar."

Tam zamanı değil mi

"Normal olan, beklenilen de bu değil mi?" diye soran Melih Altınok yazısına şöyle son verdi:

"Türkiye tarımının başına atanan ve görevi kabul eden yeni bakanımız Vahit Kirişci'nin de mutlaka söyleyecekleri vardır. Kamuoyunu, basın sesinizi, projelerinizi duymayı sabırsızlıkla bekliyor Sayın Bakan... Maharetinizi göstermenin tam zamanı değil mi? Şimdi değilse ne zaman? Baksanıza basında eski Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın analizleri çıkıyor. Ben de tarım mevzuuna getirdiği derin perspektif kafamda yer eden Mehdi Eker'i aramayı düşünüyorum mesela."