Sabah yazarından 'zincir market' iddiası: 'Erdoğan gitmeden fiyatları indirmeyeceğiz' diyorlar

AKP'ye yakın Sabah gazetesinin ekonomi yazarlarından Özlem Doğaner, zincir marketleri hedef aldığı "KDV fırsatçıları" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürülmesi sonrası zincir marketlerde gördüğü fiyatlara tepki gösteren Doğaner, "Gerçekten sinirlenmemek elde değil cumartesi günü Erdoğan'ın gıda fiyatlarında KDV indirimi açıklamasından hemen sonra fiyatlara baktım. Zincir marketlerin sanal mağazalarında gıda reyonlarında bir anda fiyatların nasıl yükseldiğini gördüm. Pazartesi günü de o fiyatlar üzerinden indirim de yaptılar tabii. Öyle ki birçoğunun KDV indirimli fiyatı cumartesi sabahki fiyatlardan daha yüksek kaldı. Örneğin 5 litrelik su, cumartesi günü saatler içinde 5.5 liradan 7.5 liraya çıktı" dedi.

Bunun yüzde 36 zam demek olduğunu dile getiren Doğaner, "Yüzde 7 KDV indirimiyle 7 liraya düşse yüzde 27 zam demek. Bunu makarnada da yumurtada da gördüm. Hatta ucuz zincir market olarak görünenlerde de aynı tabloyu izledim. Cumartesi sabah 38.90 TL olan 30'lu yumurta açıklamalar sonrası 45.90'a çıktı. Pazartesi günü 42.95'e indi. Nerede kaldı KDV indirimi?" diye sordu.

İsmini vermediği sözkonusu marketlerin çok ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirten Doğaner, yazısının devamında ilginç bir iddiada da bulundu. Market zincirleri arasında "Erdoğan gitmeden fiyatları indirmeyeceğiz" diyenler olduğunu duyduğunu belirten Sabah yazarı, "Doğruluğuna inanmak istemedim. Kendi ülkesine ve vatandaşına siyasi nedenlerle bu ihaneti yapıyorlarsa, bu ülkeye hiçbir dönemde faydaları olmaz. Bedava da ürün verse yine de almamak lazım" ifadesini kullandı.