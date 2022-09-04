Sabah yazarından seçim iddiası: Elektrik kesilmesi durumunda kaygılanması gereken Cumhur İttifakı

Geçtiğimiz günlerde seçim güvenliği hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kesinlikle yemek yemek ve sigara içmek için dışarıya çıkmayacaksınız. Elektrik kesildi falan, hemen sandığın üstüne oturacaksınız" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin açıklamada bulunan Sabah yazarı Melih Altınok, "Seçim zamanı elektrik kesilmesi vb. durumlarda kaygılanması gereken asıl Cumhur İttifakı" iddiasında bulundu.

Altınok'un 'Siyah önlükler geri mi gelsin?' başlıklı yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Amasya'da gençlerle bir araya Kılıçdaroğlu, "6 parti her sandığa birer kişi koyacağız; 'elektrik kesildi' filan olursa hemen sandığın üstüne oturacaksınız" demiş.

Seçmen ürkmesin diye 6'lı masayı mutfaktan dinleyen HDP'yi de katınca Millet İttifakı'nın sandık başında 7 görevlisi olacak.

AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın ise sadece iki gözetmeni...

Seçim zamanı elektrik kesilmesi vb. durumlarda kaygılanması gereken asıl Cumhur İttifakı.

Öyle ya, atılan her iftiranın aslında bir itiraf olduğuna defalarca şahit olmadık mı?"