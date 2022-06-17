Sabah yazarından Bülent Arınç'a sert eleştiri: 'Vay be arkadaş, 'Dava dava' diye...'

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, dünkü konuşmasında, "Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin vaktidir" diyen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ı eleştirdi. Altınok, "Vay be arkadaş, 'Dava dava' diye 80 yaşına gelen şu ağır siyasi abilerin haline bak!" düşüncesini dile getirdi.

Altınok yazısında, “Hatırlıyorsunuz değil mi, bu beyefendinin 15 Temmuz darbesi püskürtüldükten sonra kameraların karşısına geçip 'Silahlı terör örgütünün Fetullahçı olduğunu o gece öğrendim, bana ahmak diyebilirsiniz' dediğini. Ardından da Bank Asya'ya para yatırmanın suç delili sayıldığı bir dönemde Cumhurbaşkanlığı kurullarına kadar sokulup kendisini koruduğunu... Bugün 'FG plakalı olanın başına iş geliyor' dediği ülkede, bu sicile rağmen muhatap alındığını. Ama demek ki Arınç'ın çok sağlam bağları var maziden kalan... İstese de kopamıyor oradan. Ve bu yüzden de illaki sığınacak bir limana muhtaç. Neyse ki dün bir fırsat yakaladı sanki... Zira Kılıçdaroğlu, dünkü toplantının yapıldığı salona girerken toka sırasında Arınç'ı es geçse de daha sonra kendisine göz kırpmış. Belli ki Arınç'ın kürsüden kendisine hitaben nedamet getirmesi hoşuna gitmiş Kemal Bey'in. Mikrofonun başına geçip 'Güzel bir konuşma yaptı Sayın Arınç' demiş. Vay be arkadaş, 'Dava dava' diye 80 yaşına gelen şu ağır siyasi abilerin haline bak!" ifadesini kullandı.