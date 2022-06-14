Sabah yazarından AKP'de 'iç hesaplaşma' yazısı: Önemli bir kitle var

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, 'Malûm ‘Üç Grup’ ve ‘Artı Bir’ başlıklı bugünkü köşe yazısında "Çünkü iğneyi karşımızdakine batırdıktan sonra çuvaldızı da kendimize batırmak zorundayız! İçimizdekilere, bizden olanlara, bizden görünenlere, iç hesaplaşmaya girişenlere, en yakındakinden en uzaktakine kadar sorumluluğu çok fazla olan önemli bir kitle daha var. Gerçekleri görmeyen, görmek istemeyen, doğru bildiğini söylemeyen esasen bizden değildir. Buradaki ince ayrıntı kritik eşiktir" görüşünü savundu.

Müderrisoğlu yazısında, "Bir politikaya destek vermek ve sahiplenmek ile o politika veya kararın zaman içindeki uygulama sonuçlarına göre özellikli mahfillerde gerekli inisiyatifi almamak arasında dağlar kadar fark vardır. Kişisel beklentiler, kariyer planları insani açıdan bir yere kadar tolere edilebilir. Ancaaak... Şahsi kaygıya dayalı pozisyonlanmanın, kurumsal kayıp tehlikesi karşısında değeri bir hiçtir. Kişiyi de hiç düzeyine indirgeyiverir! Evet, Türkiye ekonomide yeni bir yola girmiştir. Bu yola epeyce 'el yapımı patlayıcı' da döşenmektedir. Lakin mayınlı sahayı göstermek ve o riski bertaraf edecek önlemlerin alınmasını sağlamak en kutsal görevdir. Nokta!" ifadesini kullandı.