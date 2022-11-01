Sabah yazarı Güngör: Şimdi 'stoklar elimizde patladı' diye ağlaşıyorlar

Sabah yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 'stok' açıklamlarında haklı olduğunu öne sürerek, "Şimdi 'stoklar elimizde patladı' diye ağlaşıyorlar" görüşünü savundu.

Güngör yazısında, "Temmuz ayıydı. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Meclis Toplantısı vardı. Konuk TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu idi. Önce sunumlar yapılmıştı ardından sorucevaba geçilmişti. İşte dananın kuyruğu da o esnada kopmuştu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Sanayici ucuz kredi alıp stokçuluk yapıyor" dediğinde başta İSO Başkanı Erdal Bahçıvan olmak üzere bütün işadamları ayağa kalkmıştı. 'Kendimizi enflasyona karşı korumak için stok tutuyoruz, bu ithamları hak etmiyoruz' vs diyorlardı. Aradan 3 ay geçti… Başkan Kavcıoğlu 'haklı' çıktı. Şimdi 'stoklar elimizde patladı' diye ağlaşıyorlar." ifadesini kullandı.