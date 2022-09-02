Sabah yazarı: 'Bazılarına göre Türkiye, Yunanistan'la bir savaşa zorlanıyor'

Sabah yazarı Mehmet Barlas bugünkü köşesinde Türkiye'nin Yunanistan'la bir savaşa zorlandığını söyledi.

Barlas, "Bazılarına göre Türkiye, tıpkı Rusya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Yunanistan'la bir savaşa zorlanıyor. Ancak Türk hükümetinin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafa yapısını bilenler, öyle bir savaş ihtimalinin söz konusu olmadığını tahmin ederler." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Fakat Yunanistan'ın Amerika yoluyla tahriklerini ne kadar daha sürdüreceği tahmin edilemiyor. Bu arada Ege'de bulunan ve tarihi yapı itibarıyla Türkiye'ye ait olmaları gereken birkaç bin kayalık ada mutlaka gündeme gelecek. Yani Türkiye bu adaları kullanarak Ege'deki varlığını pekiştirebilir. Biliyoruz ki Amerika'nın "yardım veya özgürleştirmek!" için girdiği hiçbir ülke sonunda sağ salim yoluna devam edemedi." ifadesini kullandı.